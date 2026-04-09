BFF Bank, Bank of America ha una quota potenziale del 2,281%

(Teleborsa) - Bank of America ha una partecipazione potenziale del 2,281% in BFF Bank . È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 2 aprile 2026.



In particolare, l'1,312% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,943% è una partecipazione potenziale, lo 0,026% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.



Al 31 marzo la posizione potenziale complessiva era del 5,191%.

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