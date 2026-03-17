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Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,22%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 44.887,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,22%
Milano lievita dell'1,22% e archivia la seduta a 44.887,54 punti.
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