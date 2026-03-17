Comer Industries, Alantra alza target price: mix di ricavi ottimale traina la crescita

(Teleborsa) - Alantra
ha incrementato a 47 euro
per azione (dai precedenti 41,5 euro) il target price
su Comer Industries
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 13%.
Gli analisti scrivono che Comer ha registrato
un solido quarto trimestre 2025
, con vendite superiori alle aspettative e a conferma del trend positivo osservato nel terzo trimestre. Il fatturato ha raggiunto i 233 milioni di euro (+17,5% su base annua), l'8% in più rispetto alle stime, trainato principalmente da una forte accelerazione nel settore industriale (+42,1% su base annua), che ha più che compensato il lieve calo nel settore agricolo (-1,2% su base annua). A livello geografico, la crescita è stata sostenuta da EMEA (UE +15,2% su base annua), APAC (+31,7%) e LATAM (+26,8%); il Nord America è cresciuto del 7,3% su base annua, nonostante la persistente debolezza del mercato agricolo statunitense. L'EBITDA del quarto trimestre 2025 si è attestato a 38,2 milioni di euro (margine del 16,4%), sostanzialmente in linea con le stime, a conferma della capacità del gruppo di proteggere i margini durante tutto il ciclo economico. L'indebitamento netto è sceso a 28,9 milioni di euro (0,2x), riflettendo una solida generazione di cassa (conversione dell'EBITDA al 60%).
"Riteniamo che il mix di ricavi più equilibrato di Comer, a seguito dell'integrazione di Nabtesco, dovrebbe essere di supporto
, con il management che prevede margini stabili nel 2026", si legge nella ricerca.
Alantra ha confermato sostanzialmente le stime
e introdotto le nostre proiezioni per il 2028. Complessivamente, le previsioni di fatturato per l'esercizio 2026 indicano 1,2 miliardi di euro, trainate principalmente dal contributo dell'acquisizione di Nabtesco, con una crescita organica ipotizzata di circa il +5% su base annua. L'EBITDA dovrebbe raggiungere 177 milioni di euro con un margine del 14,6%, con un indebitamento netto di 131 milioni di euro, inclusi 85 milioni di euro di cash-out per M&A e una passività per opzioni call di 37 milioni di euro. Le nuove proiezioni per il 2028 implicano un CAGR del fatturato e dell'EBITDA tra il 2026 e il 2028 rispettivamente del 6,6% e dell'11,4%, con un rapporto indebitamento netto/EBITDA pari a 0,1x entro il 2028. Le stime includono le sinergie preliminari derivanti dall'accordo con Nabtesco a partire dal 2027.