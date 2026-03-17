Comer Industries, Kepler Cheuvreux taglia target price con potenziali rischi all'orizzonte

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 46 euro per azione (dai precedenti 50 euro) il target price su Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione "Hold".



Gli analisti scrivono che i risultati di Comer per l'esercizio 2025 sono stati migliori del previsto e che la società genera meno dell'1% del fatturato in Medio Oriente. Ritengono che la prevista ripresa del settore dei veicoli pesanti fuoristrada potrebbe essere rallentata in uno scenario di costi persistentemente elevati di carburante e fertilizzanti (questi ultimi rilevanti per AG), stagflazione e condizioni finanziarie meno favorevoli (= andamento peggiore dei tassi di interesse). Il management prevede margini al netto di Comtesco in linea con il 2025.



Il broker francese ha rivisto al ribasso la crescita organica prevista per il 2026 a +4,9% (+6,7%). Utile per azione (EPS) 2026-2028: -2,4%/-3,7%.

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