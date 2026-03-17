Piazza Affari: prevalgono le vendite su Comer Industries
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Comer Industries rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Comer Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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