Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 45,23 Euro. Prima resistenza a 45,93. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)