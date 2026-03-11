Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

(Teleborsa) - Avanza il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Comer Industries
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di Comer Industries
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 45,23 Euro. Prima resistenza a 45,93. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)