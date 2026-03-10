Milano 13:54
45.037 +2,30%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:55
10.405 +1,52%
Francoforte 13:54
23.926 +2,20%

Piazza Affari: scatto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che scambia in rialzo del 5,03%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Comer Industries subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Comer Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,57 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
