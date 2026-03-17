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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna l'1,26% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 580,34 punti.
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