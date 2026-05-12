Webidoo, round da 25 milioni di dollari guidato da Azimut Libera Impresa SGR

(Teleborsa) - Webidoo, tech company italiana che sviluppa piattaforme e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per supportare la crescita e la trasformazione delle imprese, ha chiuso un round da 25 milioni di dollari, sottoscritto dal fondo Imprese per la Crescita 3 (IXC3), fondo di investimento alternativo di private equity dedicato agli investitori istituzionali e gestito da Azimut Libera Impresa SGR (società del gruppo Azimut). L'operazione segna l'avvio di una nuova fase del piano di sviluppo della società, focalizzato sull'espansione internazionale, in particolare sul mercato statunitense, e sull'evoluzione della propria offerta tecnologica.



Con questa operazione, Webidoo supera i 30 milioni di dollari raccolti complessivamente, includendo il round del 2021 con 8a+ Investimenti e TIM Ventures, che continuano a supportare il percorso di crescita della società.



Il prossimo passo della strategia di Webidoo sarà l'integrazione delle tecnologie proprietarie in un'unica infrastruttura AI-based, con l'obiettivo di ridurre la complessità tecnologica per le imprese, superare la frammentazione degli strumenti e rendere l'intelligenza artificiale concretamente applicabile alle attività aziendali. In questo scenario si inseriscono anche le attività di M&A, che avranno il ruolo di accelerare l'integrazione di nuove tecnologie e funzioni emergenti attraverso l'acquisizione, soprattutto negli Stati Uniti, di aziende ad alto potenziale dotate di asset strategici sul fronte tecnologico e commerciale.



Nel 2025 Webidoo ha registrato ricavi pari a oltre 18 milioni di dollari, con più di 3 milioni di dollari di EBITDA, sostenendo investimenti significativi in prodotto e R&D per accelerare lo scaling della propria piattaforma.



"La frammentazione degli strumenti aziendali, soprattutto nelle PMI, rende difficile adottare l'intelligenza artificiale in modo realmente efficace e sistemico - ha dichiarato Giovanni Farese, CEO di Webidoo - Abbiamo un piano per risolvere questo problema, unificando gli ambienti di lavoro e semplificando l'automazione dei task ripetitivi. Il capitale raccolto ci permetterà di accelerare la nostra espansione globale e di costruire un'infrastruttura integrata, un vero sistema operativo aziendale, in cui la tecnologia supporta in modo continuo l'operatività delle imprese".

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