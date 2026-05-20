Eurazeo, primo closing a 1 miliardo di euro per quinto fondo di buyout per mid-market europeo

(Teleborsa) - Eurazeo , società di investimento francese con 39 miliardi di euro di asset diversificati in gestione, ha annunciato il primo closing di Eurazeo PME V, con impegni per oltre 1 miliardo di euro. La precedente edizione, PME IV, si era conclusa nel 2022 con circa 1 miliardo di euro. La società continua ad attrarre investitori di alto profilo a livello globale: la loro quota è più che raddoppiata da un'edizione all'altra e gli investitori internazionali rappresentano ora il 60% degli impegni totali.



Questo solido risultato iniziale nella raccolta fondi sottolinea la posizione di leadership di Eurazeo nel settore del buyout per le medie imprese europee e la sua capacità di comprendere e gestire i principali cambiamenti tecnologici. Riflette inoltre la continua fiducia degli investitori nella sua capacità di supportare aziende europee di medie dimensioni del settore Tech & Services, di alta qualità e in rapida crescita, e di sostenerne lo sviluppo attraverso l'espansione internazionale, la trasformazione operativa e strategie di buy-and-build selettive.



Con i primi investimenti di PME V in OMMAX e Nextron Systems, il fondo ha già investito oltre il 10% del capitale e punta a un portafoglio di oltre 15 società.



"Siamo onorati della rinnovata fiducia che i nostri investitori istituzionali di alto livello ripongono nella nostra strategia, come dimostra questo solido primo closing, che eguaglia già le dimensioni della precedente edizione - ha detto Pierre Meignen, Managing Partner e Responsabile del team Elevate di Eurazeo - Siamo inoltre orgogliosi di collaborare con un numero sempre crescente di importanti investitori istituzionali internazionali. Gli annunci odierni riflettono un solido investimento iniziale, una forte performance del portafoglio e i continui progressi nell'attuazione della nostra strategia di investimento".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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