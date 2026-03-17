Francoforte: andamento negativo per Ionos
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Ionos, che mostra un decremento del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Ionos mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,43 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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