Francoforte: risultato positivo per Aurubis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di rame, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Aurubis subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico della big europea del rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 158 Euro con area di resistenza individuata a quota 162,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 155.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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