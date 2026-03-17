Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di packaging, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,93. Il peggioramento del produttore di contenitori è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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