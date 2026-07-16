Londra: si concentrano le vendite su Centrica

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di elettricità e gas , con un ribasso del 2,67%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Centrica subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Centrica restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 1,699 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 1,742. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 1,784, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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