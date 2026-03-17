Londra: risultato positivo per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Hikma Pharmaceuticals si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13,11 sterline. Supporto stimato a 12,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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