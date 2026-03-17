Madrid: brillante l'andamento di MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MERLIN Properties SOCIMI più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,31 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,94. L'equilibrata forza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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