Madrid: risultato positivo per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che lievita del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di MERLIN Properties SOCIMI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```