Madrid: sell-off per Indra

(Teleborsa) - A picco la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che presenta un pessimo -6,88%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 57,88 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 54,23. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 52,97 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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