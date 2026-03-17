Parigi: in calo Dassault Systemes

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software francese , in flessione del 2,12% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Dassault Systemes rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 18,33 Euro, mentre i supporti sono stimati a 17,88. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 18,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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