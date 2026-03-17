Milano 14:29
45.040 +1,56%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:29
10.410 +0,90%
Francoforte 14:28
23.743 +0,76%

Piazza Affari: giornata depressa per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per LU-VE Group
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con un ribasso del 2,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di LU-VE Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 35,33 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 34,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```