Piazza Affari: calo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che tratta con una perdita del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di LU-VE Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)