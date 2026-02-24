Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, con una variazione percentuale dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che LU-VE Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,37%, rispetto a +0,92% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 40,33 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 41,38. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 42,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)