Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Retrocede la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un ribasso dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,16%, rispetto a -3,68% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di Alerion Clean Power è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,38 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```