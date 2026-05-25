Predict delibera annullamento seconda tranche PAS

La società non ha raggiunto l’EBITDA Target 2025 di un milione di euro

(Teleborsa) - Il Cda di Predict , PMI Innovativa attiva nel settore med-tech e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha deliberato, con voto favorevole del consigliere indipendente, l’annullamento della totalità della seconda tranche di 90.000 azioni PAS (Price Adjustment Shares) detenute dall’azionista di riferimento Qo3, alla luce del mancato raggiungimento dell’EBITDA Target 2025, pari a un milione di euro. Infatti, lo scorso esercizio, la società ha registrato un EBITDA di di soli 779 mila euro.



A seguito dell’annullamento delle PAS Seconda Tranche, il capitale sociale della Società risulterà costituito da 7.681.000 azioni delle quali 5.821.000 azioni ordinarie, 60.000 azioni PAS e 1.800.000 azioni a voto plurimo, senza modifica alcuna del valore del capitale sociale.



Conseguentemente alla diminuzione del numero di azioni, la parità contabile implicita aumenterà dal valore esistente a Euro 0,018.

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