Predict, si aggiudica fornitura piattaforma integrata OPTIP Bodycam al 118 dell'ASL di Foggia

(Teleborsa) - Predict , PMI Innovativa attiva nel settore del medtech e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, si è aggiudicata la fornitura di una piattaforma integrata OPTIP Bodycam per l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Provincia di Foggia, tramite affidamento diretto, per un importo complessivo pari a Euro 97.000.



La fornitura prevede l’implementazione della piattaforma OPTIP, una soluzione integrata hardware e software che consente al personale del 118 di condividere in diretta ciò che accade sulla scena, permettendo una migliore gestione dei casi complessi, una maggiore tutela dell’equipaggio e una documentazione utile per revisione interna e formazione. La piattaforma OPTIP consente non solo una trasmissione in real-time dell’emergenza-urgenza con conseguente risposta da un operatore remoto specializzato, ma anche una registrazione degli eventi per la tutela del personale e in caso di situazioni critiche avverse.



La fornitura della piattaforma integrata comprende una licenza della piattaforma OPTIP per la Control Room del 118 e 60 OPTIP Bodycam, complete di licenze software per l’utente, utili alla trasmissione del flusso audio-video bidirezionale dell’attività sul campo.







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