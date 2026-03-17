REVO Insurance, downgrade a Hold da Equita a seguito della forte performance

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" la raccomandazione su REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, a seguito della forte performance: il titolo ha registrato un eccellente andamento YTD, con il titolo in crescita di +22%, realizzando una significativa sovra-performance sia rispetto all'indice Mid-Cap italiano (-9%) che rispetto all'indice assicurativo europeo (-4,6%).



REVO rimane, secondo il broker, un nome interessante nel panorama assicurativo italiano, grazie a i) business model unico e innovativo, con una forte vocazione tecnologica; ii) eccellenza tecnica ai vertici del settore; iii) management azionista e con un solido track record in termini di execution; iv) tassi di crescita elevati (EPS adj. CAGR 2024-28E oltre il 20%), superiori alla media dei principali peers europei P&C (8-10%). A questi elementi si aggiunge l'appeal speculativo sul titolo, legato sia alla possibilità di Vittoria di salire fino al 20% del capitale, sia al crescente interesse sul settore delle Specialty Lines, come dimostrato dal recente accordo tra Zurich e la compagnia inglese Beazley .



Sulla base delle stime di Equita, REVO tratta a un P/E adj. 2028 di 14x, con un premio significativo rispetto alla media dei principali peers assicurativi P&C europei (P/E 2028E 10,5x). "Tale premio riflette già, a nostro avviso, sia le più ambiziose prospettive di crescita che l'appeal speculativo esistente sul titolo", si legge nella ricerca.



Il broker ha effettuato una revisione delle stime di utile 2026 del -7% per riflettere un Combined Ratio leggermente più alto e allinearsi sostanzialmente ai target della società. Stime 2027/28 sostanzialmente invariate. TP da 19 a 22,5 euro, legato a revisione del multiplo target 2028 (da 11,5x a 13,5x) per incorporare in modo più adeguato le forti prospettive di crescita di lungo termine e il valore del profilo tecnologico della società.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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