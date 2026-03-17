STMicroelectronics-NVIDIA: nuove soluzioni a 800 VDC per data center IA ad alta efficienza

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato un significativo ampliamento del proprio portafoglio tecnologico dedicato alla conversione di potenza per i data center IA di nuova generazione. In collaborazione con NVIDIA , l'azienda ha introdotto due nuove architetture avanzate per la conversione da 800 VDC a 12 V e da 800 VDC a 6 V. Queste soluzioni integrano la già esistente tecnologia da 800 VDC a 50 V, completando un ecosistema capace di supportare infrastrutture di calcolo su scala gigawatt.



Le nuove architetture sono state sviluppate seguendo il reference design di NVIDIA per rispondere alla crescente richiesta di efficienza energetica e densità di calcolo degli hyperscaler. Il convertitore da 800 VDC a 12 V è destinato a diventare la soluzione standard per le future generazioni di GPU, eliminando i tradizionali stadi intermedi e riducendo le perdite a livello di sistema.



Parallelamente, la versione da 800 VDC a 6 V consente ai costruttori di avvicinare lo stadio di potenza alla GPU, minimizzando l'uso del rame e migliorando la risposta ai carichi transitori, un fattore critico per i cluster di addestramento IA su larga scala.



Questi sistemi sfruttano l'intero spettro delle competenze di ST nei semiconduttori di potenza, combinando tecnologie in silicio, carburo di silicio (SiC) e nitruro di gallio (GaN) con microcontrollori e soluzioni analogiche a segnale misto.



"Mentre la scala del calcolo dell'infrastruttura AI continua ad espandersi rapidamente, essa richiede una distribuzione a tensione più elevata e una maggiore densità, che possono essere raggiunte solo con innovazione a livello di sistema per ciascuno dei diversi fattori di forma di server AI – ha detto Marco Cassis, Presidente, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group, Responsabile Strategy, System Research and Applications, Innovation Office di STMicroelectronics –. Con questi nuovi convertitori per la distribuzione di potenza a 800 VDC, ST offre un set completo di soluzioni per supportare il dispiegamento dell’infrastruttura di calcolo su scala gigawatt con architetture di potenza più efficienti, scalabili e sostenibili".



Le nuove soluzioni saranno presentate ufficialmente in occasione dell'NVIDIA GTC 2026, confermando l'impegno di ST verso architetture di potenza più scalabili e sostenibili per l'intero settore del calcolo avanzato.



(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)

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