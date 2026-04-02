Piazza Affari: i venditori si accaniscono su STMicroelectronics
(Teleborsa) - A picco l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta un pessimo -4,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,98 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 28,56. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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