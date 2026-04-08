Piazza Affari: in rally STMicroelectronics

(Teleborsa) - Brilla l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 5,73%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Tecnicamente, STMicroelectronics è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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