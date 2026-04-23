Piazza Affari: accelera STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in rialzo dell'8,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 41,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 39,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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