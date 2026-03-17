Stress e invecchiamento precoce: +30% di casi e boom delle terapie endovenose anti-age in Italia

(Teleborsa) - Cresce in modo esponenziale in Italia il numero di professionisti e manager che manifestano sintomi di esaurimento cronico, nebbia mentale e invecchiamento precoce riconducibili allo stress lavorativo e a un ritmo di vita frenetico. Un fenomeno che sta spingendo la medicina rigenerativa verso nuove frontiere terapeutiche, con le terapie endovenose – tra cui la grande autoemoinfusione e l'IV Therapy – che emergono come soluzione innovativa per contrastare il deterioramento cellulare e promuovere un invecchiamento di qualità.



Il cambio di paradigma è evidenziato dalla dott.ssa Alessandra Patti, medico estetico e direttore sanitario del Centro Medico Forma Sana, e dal dott. Pietro Carlomagno, medico estetico e co-founder della struttura, entrambi esperti di medicina estetica e rigenerativa.



"Non si tratta più solo di correggere i segni del tempo, ma di agire preventivamente sul metabolismo cellulare per mantenere la funzionalità biologica a lungo termine", sottolineano i due specialisti. Dalla semplice estetica si passa dunque a un approccio olistico che considera l'invecchiamento come processo modificabile attraverso interventi mirati sul livello di stress ossidativo dell'organismo. Le terapie infusionali endovenose stanno dimostrando risultati significativi nel migliorare l'elasticità della pelle e nel contrastare i segni dell'invecchiamento, consentendo di intervenire in modo mirato sullo stress ossidativo e sull'infiammazione cronica. In particolare, l'IV Therapy permette alle sostanze antiaging di raggiungere direttamente le cellule, assicurando un'azione rapida ed efficace. I cocktail personalizzati, spesso a base di glutatione, vitamina C, N-acetilcisteina e vitamine del gruppo B, vengono calibrati sulle specifiche esigenze del paziente, incarnando il concetto di precision medicine.



"Il punto cruciale è intervenire quando compaiono i primi segnali: stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione, risvegli non riposanti", ha dichiarato la dott.ssa Patti. "Questi sintomi, spesso sottovalutati, sono indicatori di uno stress cellulare che accelera l'invecchiamento".



L'impatto sociale di queste innovazioni è considerevole. In una società dove l'aspettativa di vita continua ad aumentare, la questione non è più solo quanto si vive, ma come si invecchia. Le terapie endovenose offrono ai professionisti strumenti concreti per mantenere performance cognitive elevate e combattere gli effetti deleteri dello stress cronico. "Lo stress è una vera e propria malattia che invecchia dall'interno", ha evidenziato il dott. Carlomagno, "e non possiamo più pensare di trattare la qualità della pelle solo con prodotti topici, ignorando il livello di stress ossidativo dell'organismo".



Le cliniche più avanzate stanno introducendo protocolli integrati che combinano ozonoterapia, terapie infusionali e integratori personalizzati. Questo approccio multidisciplinare rappresenta una svolta nel settore, con integratori formulati specificamente dai medici per accelerare la risposta immunitaria e fisiologica ai trattamenti antiage. La personalizzazione estrema dei protocolli terapeutici sta diventando lo standard di riferimento per chi cerca soluzioni efficaci contro l'invecchiamento precoce.



"Un check-up antiage già a partire dai 30-35 anni è sempre più richiesto perché prevenire l'invecchiamento precoce è molto più efficace che combatterlo quando i sintomi sono già manifesti", ha precisato la dott.ssa Patti. Questa filosofia preventiva sta cambiando l'approccio dei giovani professionisti alla propria salute, con un numero crescente di trentenni che si rivolge a centri specializzati per valutazioni complete del proprio stato di stress ossidativo.



Le prospettive future del settore appaiono promettenti. Si prevede che il mercato globale delle terapie anti-aging raggiungerà i 421,4 miliardi di dollari entro il 2030, con le terapie endovenose che rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita. L'evoluzione tecnologica permetterà formulazioni sempre più sofisticate e personalizzate, mentre la ricerca continua a svelare nuovi meccanismi cellulari su cui intervenire per rallentare l'invecchiamento.

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