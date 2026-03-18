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Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

La giornata del 17 marzo è stata vissuta all'insegna della debolezza per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato in calo a 0,785.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,7921. Primo supporto visto a 0,7814. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,7779.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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