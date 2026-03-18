Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 10.432,5.
Il quadro di medio periodo del FTSE 100 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 10.470,4. Primo supporto individuato a 10.327,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 10.612,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)