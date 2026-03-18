Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +1,22%.
Il quadro di medio periodo del FTSE MIB ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 45.078. Primo supporto individuato a 44.507. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 45.648.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)