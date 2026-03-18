Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo del 2,36%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Nikkei 225 restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 54.045. La resistenza più immediata è stimata a 55.351. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 56.657, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)