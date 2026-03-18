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Londra 17:35
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Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,96%

Il DAX termina a 23.502,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,96%
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dello 0,96% e chiude a 23.502,25 punti.
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