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Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,80%

Il DAX archivia la giornata a 25.184,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,80%
Ribasso per Francoforte, in flessione dello 0,80%, termina le contrattazioni a 25.184,89 punti.
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