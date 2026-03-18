Milano 17-mar
44.888 0,00%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 17-mar
10.404 0,00%
Francoforte 17-mar
23.731 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,51%

SSE a 4.033,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,51%
Indice SSE -1,51% a quota 4.033,62 all'apertura pomeridiana.
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