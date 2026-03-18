Brembo, utile 2025 scende a 209,3 milioni. Dividendo di 0,30 euro e proposta di nomina CdA

(Teleborsa) - Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso il 2025 con ricavi netti consolidati pari a 3.702,7 milioni di euro, in calo del 3,6% (-1,6% a cambi costanti) rispetto all'anno precedente. Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 612,1 milioni di euro (16,5% dei ricavi) e si confronta con 661,1 milioni del 2024 (17,2% dei ricavi). Il margine operativo netto (EBIT) è pari a 336,5 milioni di euro (9,1% dei ricavi) e si confronta con 393,3 milioni (10,2% dei ricavi) del 2024.



Gli oneri finanziari netti ammontano nel periodo a 39,8 milioni di euro (38,6 milioni al 31 dicembre 2024) e includono oneri finanziari per 34,7 milioni (26,1 milioni al 31 dicembre 2024) e differenze cambio nette negative per 5,1 milioni (12,5 milioni al 31 dicembre 2024). Il periodo chiude con un utile netto di 209,3 milioni di euro, che si confronta con 262,6 milioni dell'anno precedente.



Nel corso del 2025 sono stati realizzati investimenti netti per 440,7 milioni di euro, di cui 33,6 milioni per incrementi di beni in leasing. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 si attesta a 719,2 milioni di euro, in riduzione di 128 milioni rispetto al 30 settembre 2025.



"In un anno ancora complesso per l'automotive, abbiamo rafforzato la nostra posizione competitiva acquisendo Öhlins, lanciando soluzioni sostenibili che anticipano la normativa Euro 7 e aprendo a Shanghai il secondo Brembo Inspiration Lab, dedicato alle soluzioni AI - ha dichiarato il Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi - Guardando al 2026, lo scenario geopolitico si è ulteriormente deteriorato e il mercato automobilistico globale non mostra ancora segnali di ripresa. In questo contesto sfidante, continuiamo a perseguire una strategia chiara: integrare in modo sempre più profondo le nostre tecnologie, accrescerne il valore e investire nella digitalizzazione dei nostri prodotti".



In assenza di ulteriori peggioramenti sul piano geopolitico e dato il contesto di settore automotive che rimane sfidante, Brembo si attende per il 2026: ricavi in linea con il FY2025 a parità di cambi; EBITDA margin pari a circa il 16,5% dei ricavi, in linea con il 2025; investimenti pari a circa 350 milioni di euro; indebitamento inferiore a 700 milioni di euro.



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di 0,30 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della cedola. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con stacco della cedola n. 3 il giorno 18 maggio 2026 e record date 19 maggio 2026.



Inoltre, ha riconfermato in 11 il numero dei consiglieri per il prossimo CdA. Ha proposto all'Assemblea di rinominare i seguenti Consiglieri: Matteo Tiraboschi, Daniele Schillaci, Cristina Bombassei, Roberto Vavassori, Manuela Soffientini, Elisabetta Magistretti, Gianfelice Rocca, Elizabeth Marie Robinson, Umberto Nicodano, e di nominare i seguenti Consiglieri: Alessandra Cozzani, Amministratore Esecutivo di Esselunga e Amministratore Indipendente Non Esecutivo di Burberry ; Andrea Pirondini, North America Chief Executive Officer di Prysmian .

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