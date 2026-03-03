Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 20:16
24.747 -0,98%
Dow Jones 20:16
48.537 -0,75%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

Banco BPM, CdA approva bilancio e proposta distribuzione dividendo

Banche, Finanza
Banco BPM, CdA approva bilancio e proposta distribuzione dividendo
(Teleborsa) - Si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Tononi il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, che ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, che – recependo i risultati già approvati dal Consiglio e comunicati al mercato – registrano un risultato netto pari a 2.099,2 milioni euro per la Capogruppo e pari a 2.082,0 milioni euro a livello consolidato.

L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025 di distribuzione di un dividendo per azione pari a 1 euro, di cui 46 centesimi già distribuiti a novembre 2025 a titolo di acconto.
Condividi
```