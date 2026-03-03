Banco BPM, CdA approva bilancio e proposta distribuzione dividendo

Banco BPM

(Teleborsa) - Si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Tononi il, che ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il, che – recependo i risultati già approvati dal Consiglio e comunicati al mercato – registrano unpari a 2.099,2 milioni euro per la Capogruppo e pari aL’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025 di distribuzione di un, di cui 46 centesimi già distribuiti a novembre 2025 a titolo di acconto.