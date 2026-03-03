Banco BPM, CdA approva bilancio e proposta distribuzione dividendo

(Teleborsa) - Si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Tononi il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM
, che ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
, che – recependo i risultati già approvati dal Consiglio e comunicati al mercato – registrano un risultato netto
pari a 2.099,2 milioni euro per la Capogruppo e pari a 2.082,0 milioni euro a livello consolidato
.
L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio
, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025 di distribuzione di un dividendo per azione pari a 1 euro
, di cui 46 centesimi già distribuiti a novembre 2025 a titolo di acconto.