Venerdì 13 Marzo 2026, ore 15.26
Fiducia consumatori Università Michigan USA in marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 marzo 2026 - 15.20
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in marzo pari a 55,5 punti
, in calo rispetto al precedente 56,6 punti (la previsione era 55 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
