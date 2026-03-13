Milano 15:09
Fiducia consumatori Università Michigan USA in marzo

Fiducia consumatori Università Michigan USA in marzo
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in marzo pari a 55,5 punti, in calo rispetto al precedente 56,6 punti (la previsione era 55 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
