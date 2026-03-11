Milano 17:35
Rinnovo CCNL 25-27 su università e ricerca: Anief all’Aran

"Si è appena concluso il primo incontro per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto istruzione, ricerca e università e AFAM 25-27". Lo ha annunciato Stefano Cavallini, Segretario dell'Anief al termine del tavolo con i sindacati.

"Molti i temi affrontati e quelli presentati da ANIEF, tra cui l'equiparazione del personale a tempo determinato al personale a tempo indeterminato, da un punto di vista retributivo".

Fra gli altri temi di cui si è discusso nel corso dell'incontro - ha spiegato il sindacalista - c'è anche la formazione incentivata, l'indennità di parte variabile del DSGA, l'aspetto retributivo di tutti i lavoratori del mondo scuola, università e ricerca.

"Ci siamo lasciati con l'Aran in modo tale da riuscire a concludere, nel più breve tempo possibile, la discussione sulla parte economica e di poter in seguito affrontare in modo più approfondito la parte normativa in modo tale da concluderla entro la fine del 2026".
