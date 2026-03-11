Rinnovo CCNL 25-27 su università e ricerca: Anief all’Aran

"Si è appena concluso il primo incontro per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro
comparto istruzione, ricerca e università e AFAM 25-27". Lo ha annunciato Stefano Cavallini
, Segretario dell'Anief
al termine del tavolo con i sindacati.
"Molti i temi affrontati
e quelli presentati da ANIEF, tra cui l'equiparazione del personale a tempo determinato
al personale a tempo indeterminato, da un punto di vista retributivo".
Fra gli altri temi di cui si è discusso nel corso dell'incontro - ha spiegato il sindacalista - c'è anche la formazione incentivata
, l'indennità di parte variabile del DSGA
, l'aspetto retributivo di tutti i lavoratori del mondo scuola, università e ricerca.
"Ci siamo lasciati con l'Aran in modo tale da riuscire a concludere, nel più breve tempo possibile, la discussione sulla parte economica
e di poter in seguito affrontare in modo più approfondito la parte normativa
in modo tale da concluderla entro la fine del 2026".
"