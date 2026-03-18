Crolla a New York Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.



La tendenza ad una settimana di Coca-Cola Europacific Partners è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 99,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 95,63. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 94,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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