Germania, ZEW Institute: crolla la fiducia degli investitori a marzo
(Teleborsa) - Crolla inaspettatamente l'indice ZEW tedesco a marzo. L'indice anticipatore è sceso, infatti, a -0,5 punti dai +58,3 punti di febbraio.
Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a +39 punti.
Migliorano, invece, le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -62,9 punti da -65,9 punti, più delle attese (-67,1 punti).
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