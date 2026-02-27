Apre in rosso Wall Street, pesa inflazione alla produzione più alta delle attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,50% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 6.850 punti.In lieve ribasso il(-0,59%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,85%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,89%),(+0,61%) e(+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,35%),(-1,54%) e(-0,91%).Sul sentiment degli investitori pesano i dati sull'(PPI) di gennaio, risultati decisamente più alti delle attese: il dato generale segna un incremento del 2,9% su base annua, mentre il core PPI balza al 3,6%. Queste cifre hanno alimentato i timori circa una Federal Reserve costretta a una maggiore cautela nelNel settore media,balza del 6% dopo aver annunciato ufficialmente lasu. Il colosso dello streaming ha giudicato l'operazione non più attraente dal punto di vista finanziario a fronte dell'offerta superiore presentata da. Nonostante il mancato acquisto, Netflix incasserà unadaqualora Warner scelga definitivamente Paramount nel voto previsto per il 20 marzo.crolla a causa di perdite trimestrali superiori alle stime e di previsioni di spesa in conto capitale ancora più elevate per l', mentrerimane sotto pressione dopo aver perso oltre il 5% nella seduta precedente, risentendo di prese di beneficio nonostante i risultati trimestrali eccezionali.ha annunciato unda, il più grande di sempre per una società tech privata. L'investimento, sostenuto da colossi come, Nvidia e, proietta la valutazione della società aTra i(+1,80%),(+1,25%),(+1,16%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,64%.Scende, con un ribasso del 4,39%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,28%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,33%),(+2,38%),(+1,74%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,32%.Crolla, con una flessione del 5,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,10%.