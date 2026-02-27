Apre in rosso Wall Street, pesa inflazione alla produzione più alta delle attese

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,50% sul Dow Jones
, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.850 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,59%); sulla stessa linea, in ribasso l'S&P 100
(-0,85%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo per l'ufficio
(+0,89%), energia
(+0,61%) e telecomunicazioni
(+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario
(-2,35%), informatica
(-1,54%) e beni di consumo secondari
(-0,91%).
Sul sentiment degli investitori pesano i dati sull'inflazione alla produzione
(PPI) di gennaio, risultati decisamente più alti delle attese: il dato generale segna un incremento del 2,9% su base annua, mentre il core PPI balza al 3,6%. Queste cifre hanno alimentato i timori circa una Federal Reserve costretta a una maggiore cautela nel taglio dei tassi
.
Nel settore media, Netflix
balza del 6% dopo aver annunciato ufficialmente la rinuncia al rilancio
su Warner Bros Discovery
. Il colosso dello streaming ha giudicato l'operazione non più attraente dal punto di vista finanziario a fronte dell'offerta superiore presentata da Paramount Skydance
. Nonostante il mancato acquisto, Netflix incasserà una commissione di risoluzione
da 2,8 miliardi di dollari
qualora Warner scelga definitivamente Paramount nel voto previsto per il 20 marzo.CoreWeave
crolla a causa di perdite trimestrali superiori alle stime e di previsioni di spesa in conto capitale ancora più elevate per l'infrastruttura cloud
, mentre Nvidia
rimane sotto pressione dopo aver perso oltre il 5% nella seduta precedente, risentendo di prese di beneficio nonostante i risultati trimestrali eccezionali.OpenAI
ha annunciato un round di finanziamento
da 110 miliardi di dollari
, il più grande di sempre per una società tech privata. L'investimento, sostenuto da colossi come SoftBank
, Nvidia e Amazon
, proietta la valutazione della società a 730 miliardi di dollari
.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Verizon Communication
(+1,80%), McDonald's
(+1,25%), Merck
(+1,16%) e Procter & Gamble
(+0,95%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express
, che prosegue le contrattazioni a -4,64%.
Scende Salesforce
, con un ribasso del 4,39%.
Vendite su Nike
, che registra un ribasso del 3,39%.
Seduta negativa per Goldman Sachs
, che mostra una perdita del 3,28%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Netflix
(+8,33%), Autodesk
(+2,38%), Vertex Pharmaceuticals
(+1,74%) e Coca-Cola Europacific Partners
(+1,57%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zscaler
, che prosegue le contrattazioni a -11,32%.
Crolla Workday
, con una flessione del 5,80%.
Vendite a piene mani su Atlassian
, che soffre un decremento del 4,17%.
Pessima performance per Datadog
, che registra un ribasso del 4,10%.