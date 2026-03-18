Milano 12:21
45.383 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:21
10.447 +0,42%
Francoforte 12:21
23.949 +0,92%

Eurozona: seduta euforica per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta euforica per l'EURO STOXX Banks
Si muove con il vento in poppa l'indice bancario europeo, che arriva a 248,83 punti.
Condividi
```