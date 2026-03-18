Fed, tassi fermi con voto 11-1: riviste al rialzo le stime sull'inflazione

(Teleborsa) - Al termine della riunione odierna, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha deciso di mantenere l'intervallo obiettivo per i tassi sui fondi federali fermo tra il 3,50% e il 3,75%. La Federal Reserve ha spiegato che la decisione riflette un quadro economico caratterizzato da un'attività in espansione a un ritmo solido, nonostante un mercato del lavoro che ha mostrato guadagni occupazionali contenuti e un tasso di disoccupazione rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi mesi.



L'inflazione, pur in fase di monitoraggio, rimane "piuttosto elevata" rispetto all'obiettivo di lungo termine del 2% secondo la Banca Centrale statunitense, sottolineando che un fattore determinante è rappresentata dall'instabilità legata agli sviluppi in Medio Oriente, le cui implicazioni per l'economia statunitense rimangono incerte.



La votazione non è stata tuttavia unanime: solo Stephen I. Miran, ha votato per una riduzione dei tassi di un quarto di punto percentuale già in questo incontro. Per quanto riguarda i possibili tagli futuri la maggior parte prevede un taglio quest'anno e uno nel 2027.



La Federal Reserve ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione portandole al 2,7% dal 2,4% previsto a dicembre. Alzate anche le stime sulla crescita del Pil, dal +2,3% al 2,4%.











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