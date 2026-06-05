USA, rendimento Treasury a 2 anni al massimo da febbraio dello scorso anno

(Teleborsa) - Il rendimento dei Treasury a 2 anni
ha raggiunto il livello più alto da febbraio dello scorso anno
, dopo che negli Stati Uniti sono stati creati
172.000 posti di lavoro, superando di gran lunga le stime degli analisti. Inoltre, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,3%, la revisione bimestrale ha aggiunto altri 93.000 posti di lavoro. In particolare, il rendimento dei Treasury a 2 anni si attesa ora a 4,139% (+9 punti base rispetto al livello prima della pubblicazione del dato).
Per la riunione di giugno, il mercato si aspetta ancora che la Fed mantenga i tassi di interesse stabili al 3,5%-3,75%. Il FedWatch del CME Group
, che traduce i prezzi dei future sui Fed Funds in aspettative sui tassi di interesse, prevede ora una probabilità del 99,7% di un aumento dei tassi nel meeting di dicembre
2026 e del 61% di un aumento dei tassi nel meeting di ottobre
.