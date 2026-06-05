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USA, rendimento Treasury a 2 anni al massimo da febbraio dello scorso anno

Finanza
USA, rendimento Treasury a 2 anni al massimo da febbraio dello scorso anno
(Teleborsa) - Il rendimento dei Treasury a 2 anni ha raggiunto il livello più alto da febbraio dello scorso anno, dopo che negli Stati Uniti sono stati creati 172.000 posti di lavoro, superando di gran lunga le stime degli analisti. Inoltre, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,3%, la revisione bimestrale ha aggiunto altri 93.000 posti di lavoro. In particolare, il rendimento dei Treasury a 2 anni si attesa ora a 4,139% (+9 punti base rispetto al livello prima della pubblicazione del dato).

Per la riunione di giugno, il mercato si aspetta ancora che la Fed mantenga i tassi di interesse stabili al 3,5%-3,75%. Il FedWatch del CME Group, che traduce i prezzi dei future sui Fed Funds in aspettative sui tassi di interesse, prevede ora una probabilità del 99,7% di un aumento dei tassi nel meeting di dicembre 2026 e del 61% di un aumento dei tassi nel meeting di ottobre.
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