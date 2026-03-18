Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,51 Euro. Prima resistenza a 29,91. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```