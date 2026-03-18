Francoforte: movimento negativo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che passa di mano con un calo dell'1,81%.



Il trend di Fresenius Medical Care mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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